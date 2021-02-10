Аналитики заявили о серьезном дефиците мигрантов в России

Нехватка работников в строительной отрасли России из-за массового оттока мигрантов в пандемию достигла 50%. Такие данные приводят разные аналитические агентства страны.
«По разным оценкам, нехватка работников [в строительной отрасли] достигает 40−50%, что тормозит сроки сдачи объектов», — пишет «Ридус» со ссылкой на собственные источники. Кроме строительной отрасли, дефицит рабочей силы наблюдается также в сфере ЖКХ.
По информации собеседника агентства, директора Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» Михаила Чуракова, сегодня в России проживает от 4 до 8 миллионов мигрантов. Это на 20% меньше, чем в начале прошлого года, до эпидемии коронавируса.
Несмотря на отмену ограничительных мер, связанных с пандемией, мигранты по-прежнему не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ, пишет агентство. Вместе с рекордным за 15 лет сокращением населения страны в прошлом году данные факторы могут затормозить восстановление экономики на ближайшие десять лет, пишет издание.
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