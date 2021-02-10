10 февраля 2021

Аналитики заявили о серьезном дефиците мигрантов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, мигранты, мигранты, укладка плитки
Из-за массового оттока мигрантов дефицит работников в строительной отрасли достиг 50% Фото: Илья Московец © URA.RU

Нехватка работников в строительной отрасли России из-за массового оттока мигрантов в пандемию достигла 50%. Такие данные приводят разные аналитические агентства страны.

«По разным оценкам, нехватка работников [в строительной отрасли] достигает 40−50%, что тормозит сроки сдачи объектов», — пишет «Ридус» со ссылкой на собственные источники. Кроме строительной отрасли, дефицит рабочей силы наблюдается также в сфере ЖКХ.

По информации собеседника агентства, директора Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» Михаила Чуракова, сегодня в России проживает от 4 до 8 миллионов мигрантов. Это на 20% меньше, чем в начале прошлого года, до эпидемии коронавируса.

Несмотря на отмену ограничительных мер, связанных с пандемией, мигранты по-прежнему не могут вернуться в Россию из-за закрытых границ, пишет агентство. Вместе с рекордным за 15 лет сокращением населения страны в прошлом году данные факторы могут затормозить восстановление экономики на ближайшие десять лет, пишет издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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