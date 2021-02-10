Тюменский полицейский обматерил подписчиков во время стрима

В соцсетях появилось видео, на котором тюменский полицейский ругается матом и оскорбляет своих подписчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский полицейский во время прямого эфира в одной из соцсетей оскорблял и ругался матом на своих подписчиков. Соответствующая видеозапись появилась в социальной сети «ВКонтакте». На стриме неизвестный мужчина в маске заявил, что является сотрудником одного из городских отделов УВД.

«[Буду] с матами. Если что-то не нравится, там дверь есть — можешь выйти. Буду на вашем языке общаться. Я из Тюмени», — говорил он своим подписчикам во время прямого эфира. Одного из них он оскорблял, используя ругательства, придуманные участниками запрещенного в России движения АУЕ.

В городском отделе полиции URA.RU заявили, что после публикации видеоролика в социальных сетях, силовики начали проверку. «В факту размещения в сети Интернет данной видеозаписи назначена проверка, в ходе которой будет установлено, действительно ли это сотрудник полиции Тюменской области. В случае подтверждения информации он будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменского УВД.