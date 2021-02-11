Адвокат раскрыл опасность повышения пособия по безработице

Чтобы получать повышенное пособие, нужно сократить период выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Если безработные россияне будут получать пособие на уровне среднего заработка в России, они не захотят искать работу. Такого мнения придерживается председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

«Если выплаты будут на уровне МРОТ или среднего заработка, возможен всплеск безработицы и снижение активности поиска новых рабочих мест», — приводит ее слова News.ru . Вторая опасность, по мнению специалиста, — рост «черных» зарплат, когда трудовые отношения работодателя и работника осуществляются без трудового договора. Ольга Сулим считает, что для повышения пособия по безработице нужно в первую очередь сократить период выплат.

В начале января в России еще на год продлили повышенное пособие по безработице. Минимальное пособие составило 1 500 рублей, а максимальный размер выплат увеличили с 8 тысяч до 12 130 рублей в марте 2020 года. Правительство приняло такое решение из-за пандемии коронавируса. По данным Росстата, за 2020 год почти 2 миллиона россиян потеряли работу в пандемию.