11 февраля 2021

Госдума: вузы должны снизить плату за дистанционное обучение

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, учеба, шпаргалка, подготовка к экзаменам, студенты, сессия
Студентам могут пересчитать плату за учебу в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты, обучающиеся в вузах на платной основе, должны получить перерасчет стоимости, если они были вынуждены перейти на дистанционный формат из-за коронавируса. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в весеннюю сессию.

«Учеба в дистанционном формате в ряде случаев сводится к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения… Качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит «Парламентская газета».

Авторы законопроекта подчеркивают, что фактическая вовлеченность студентов в процесс обучения снизилась в разы. Преподаватели «на расстоянии» не могут качественно проверить усвоение знаний обучающимися. Снижение платы, как считают парламентарии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее заявил, что с каждым днем все больше университетов будет возвращаться к привычному ритму работы, его слова цитирует RT. Он подчеркнул, что к началу марта все вузы смогут перейти к очному обучению студентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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