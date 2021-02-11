11 февраля 2021

Источник рассказал о новейшем российском оружии

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Артемовский машиностроительный завод
Созданием еще трех С-70 «Охотник» занимаются в Новосибирском авиазаводе имени Чкалова Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России строится три опытных образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». Их производством занимается Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого», — приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, БПЛА должны выйти на летные испытания последовательно в течение 2022—2023 годов.

Инсайдер отметил, что в конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого «Охотника», летные испытания которого начались в августе 2019 года. Тем временем в Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать РИА Новости информацию источника.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответа не поступило.

Новейший тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» впервые поднялся в воздух в августе 2019 года, напоминает RT. В начале 2021 года БПЛА в ходе испытаний сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Цель была поражена с высокой точностью, уточняет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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