Источник рассказал о новейшем российском оружии

В России строится три опытных образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». Их производством занимается Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого», — приводит слова источника РИА «Новости». По его словам, БПЛА должны выйти на летные испытания последовательно в течение 2022—2023 годов.
Инсайдер отметил, что в конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого «Охотника», летные испытания которого начались в августе 2019 года. Тем временем в Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать РИА Новости информацию источника.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответа не поступило.
Новейший тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» впервые поднялся в воздух в августе 2019 года, напоминает RT. В начале 2021 года БПЛА в ходе испытаний сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Цель была поражена с высокой точностью, уточняет «Национальная служба новостей».
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