11 февраля 2021

Во Владикавказе взорвался рынок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пожарный, мчс россии
О пострадавших пока неизвестно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во Владикавказе произошел крупный взрыв в здании рынка. Количество пострадавших пока неизвестно.

«Во Владикавказе произошел мощный взрыв в торговом центре на улице Гагкаева», — пишет РБК в своем telegram-канале. Отмечается, что от здания ничего не осталось. Как сообщает издание Baza, по предварительным данным, во время взрыва в здании магазина находился охранник, его ищут под завалами. По данным РИА «Новости», предварительной причиной обрушения объекта мог стать взрыв газа.

В разговоре с URA.RU начальник отдела информации и общественных связей МВД по РСО-Алания Зарина Кочиева заявила, что взрыва не было. «Во Владикавказе на улице Гагкаева просто произошло обрушение сетевого магазина „Магнит“. Он сложился, как карточный домик. Пока причина устанавливается. Пока преждевременно, что-либо говорить. Возгорания нет. Сведений по пострадавшим тоже пока нет. Работает МЧС, сотрудники полиции оцепили место происшествия», — сообщила URA.RU Кочиева. В пресс-службе ГУ МЧ по Северной Осетии не ответили на звонок URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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