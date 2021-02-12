В Москве по телефону «заминировали» тысячи детсадов и школ

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Силовики Москвы проверили тысячи объектов после сообщений о «минированиях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более трех тысяч объектов проверили правоохранительные органы Москвы после сообщений о ложных минированиях 11 февраля. Ни одного из сообщений о «минированиях» школ, детских садов и станций метро не подтвердилось.

«Были проверены все без исключения станции московского метро и более 3,3 тыс. школ и детских садов. Взрывных устройств обнаружено не было», — заявил источник «Интерфакса». При этом эвакуация людей, по словам собеседника агентства, не проводилась.

В феврале ложные сообщения о минировании появлялись не только в Москве. Из-за действий телефонных террористов на Сахалине эвакуировали 149 школ, а в Екатеринбурге — пять детских садов. Сообщения о бомбах не подтвердились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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