В Москве по телефону «заминировали» тысячи детсадов и школ

Силовики Москвы проверили тысячи объектов после сообщений о «минированиях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более трех тысяч объектов проверили правоохранительные органы Москвы после сообщений о ложных минированиях 11 февраля. Ни одного из сообщений о «минированиях» школ, детских садов и станций метро не подтвердилось.

«Были проверены все без исключения станции московского метро и более 3,3 тыс. школ и детских садов. Взрывных устройств обнаружено не было», — заявил источник «Интерфакса». При этом эвакуация людей, по словам собеседника агентства, не проводилась.

В феврале ложные сообщения о минировании появлялись не только в Москве. Из-за действий телефонных террористов на Сахалине эвакуировали 149 школ, а в Екатеринбурге — пять детских садов. Сообщения о бомбах не подтвердились.