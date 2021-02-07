Волна сообщений о «минированиях» охватила несколько городов с сел Сахалинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сахалинской области 8 февраля прошла массовая эвакуация учеников из-за сообщений о минировании школ. Об этом сообщил официальный портал главы региона. СМИ уточняют, что речь идет о 149 школах в Южно-Сахалинске, Корсакове и других населенных пунктах.

«Поступила информация о минировании школ региона. Оперативные службы ведут проверки во всех учебных заведениях. <…> Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уточнив, что первая смена для школьников была отменена. «Ученики 149 школ эвакуированы в Сахалинской области из-за информации о возможном минировании», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на telegram-канал Центра управления регионом.

Портал «Сахалин и Курилы» уточняет, что эвакуации были проведены в гимназии № 2, школах № 3 и № 16 Южно-Сахалинска, в нескольких школах Корсакова. В Холмске и Охе занятия и так были отменены, поэтому массовой эвакуации не было, но звонки от силовиков по этому поводу также поступали. В Долинском округе эвакуировали все семь школ, даже в селах.

Проверки сообщений о минированиях школ проходят и в Благовещенске (Амурская область), пишет ТАСС. Аналогичные звонки получили и правоохранительные органы на Камчатке и Чукотке, а также в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, но местные власти пока официально не подтверждают эту информацию, продолжает издание.