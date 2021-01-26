Злоумышленники сообщили о минировании детских садов через электронные письма Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге начали эвакуировать людей из некоторых детских садов города из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам собеседника агентства, эвакуация сотрудников учреждений началась после электронных писем с сообщениями о минировании. «Все объекты подверглись, как и полагается в таких ситуациях, тщательным проверкам. Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях», — сказал URA.RU Горелых. Он предупредил, что за информацию о лжеминировании можно получить длительный срок лишения свободы.

В Екатеринбурге за утро 27 января произошло пять случаев лжеминирования. Как сообщают ИА «Ночные Новости», злоумышленники заявили о минировании детских садов по адресам Колхозников 84, Титова 13а, Братская 16, Ростовского 14, Машинная 33. По данным источников E1.ru, с подобной проблемой столкнулись и в Камышлове (Свердловская область).

Фото: ИА «Ночные Новости»

Фото: ИА «Ночные Новости»

Фото: ИА «Ночные Новости»