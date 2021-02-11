Суд Екатеринбурга простил Деда-пикета за «спасибо» Путину

Вадим Панкратов участник практически всех массовых мероприятий в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отказался штрафовать 64-летнего Вадима Панкратова за участие 31 января в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Панкратов был на шествии с плакатом со словами благодарности Владимиру Путину, был задержан и на него составлен протокол. Рассмотрение административного дела транслировалось на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

После доставления в отдел полиции № 9 на Вадима Панкратова составили протокол за участие в несогласованной акции (ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ). Надпись на одном из плакатов гласила — «Спасибо Путин, я привился. Вас благодарить себя явился». «Было мероприятие против системы государственной власти. Составляющей частью госвласти у нас является президент», — пояснил суду вызванный свидетелем Антон Трошин, начальник отделения по исполнению административного законодательства УМВД РФ по Екатеринбургу. — «На плакате Панкратова указана фамилия президента и какие-то обращения. С учетом резонанса, это можно воспринять как иронию», — заключил полицейский.

Судья Николай Морозов зачитал объяснения Панкратова, из которых следует, что Панкратов был участником одиночного пикета в поддержку «курса Путина», а не незаконного массового мероприятия. Трошин ответил, что это линия защиты пенсионера, чтобы не отвечать за правонарушение. Рассмотрение дела прошло без Панкратова и защиты.

«Производство по делу Панкратова прекратить за отсутствием состава правонарушения. Плакаты вернуть Панкратову», — решил судья Морозов. Из постановления следует, что Панкратов пикетировал в одиночку, а «цели Панкратова были отличны от целей организаторов».

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. Во время первой акции было задержано более 20 человек, во время второй — более 80.