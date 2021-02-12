В Кремле прокомментировали сообщения о скорой вакцинации Путина

Президент России Владимир Путин сообщит, когда поставит вакцину от коронавируса. Однако глава государства еще не принял конкретного решения. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние сообщения в СМИ, где утверждалось, что Путин сделает прививку ближе к осени.
Ранее Путин встречался в закрытом режиме с руководителями СМИ РФ. После этого журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников выпустил материал с изложением встречи. В нем сообщалось, что Путин может поставить вакцину ближе к осени.
«Она неправильно была изложена Колесниковым. Президент говорил о такой возможности, но в то же время говорил и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил. Президент сам объявит, когда решит и сделает прививку», — сказал Песков.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в середине января по указу Путина. Перед этим прививки делали только определенным категориям россиян.
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