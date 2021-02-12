В Кремле прокомментировали сообщения о скорой вакцинации Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин сам сообщит, когда примет решение ставить вакцину от COVID, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщит, когда поставит вакцину от коронавируса. Однако глава государства еще не принял конкретного решения. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние сообщения в СМИ, где утверждалось, что Путин сделает прививку ближе к осени.

Ранее Путин встречался в закрытом режиме с руководителями СМИ РФ. После этого журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников выпустил материал с изложением встречи. В нем сообщалось, что Путин может поставить вакцину ближе к осени.

«Она неправильно была изложена Колесниковым. Президент говорил о такой возможности, но в то же время говорил и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил. Президент сам объявит, когда решит и сделает прививку», — сказал Песков.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в середине января по указу Путина. Перед этим прививки делали только определенным категориям россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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