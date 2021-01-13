Путин поручил привить от коронавируса всех россиян

Со следующей недели начнется вакцинация от коронавируса всех россиян. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от ковида со следующей недели», — заявил президент. Вместе с тем Путин отметил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия готова к массовой вакцинации граждан со следующего понедельника, 18 января. По ее словам, всеобщую вакцинацию обсудят с представителями регионов14 января на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID.
Ранее бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что пандемия коронавируса в стране будет остановлена лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на сегодняшний день российским препаратом от коронавируса «Спутник V» привили более 1,5 млн человек.
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