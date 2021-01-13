Путин поручил привить от коронавируса всех россиян

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Со следующей недели начнется вакцинация от коронавируса всех россиян. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от ковида со следующей недели», — заявил президент. Вместе с тем Путин отметил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия готова к массовой вакцинации граждан со следующего понедельника, 18 января. По ее словам, всеобщую вакцинацию обсудят с представителями регионов14 января на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID.

Ранее бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что пандемия коронавируса в стране будет остановлена лишь при условии, если вакцину поставят три четверти россиян в максимально короткие сроки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на сегодняшний день российским препаратом от коронавируса «Спутник V» привили более 1,5 млн человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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