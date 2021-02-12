Кремль: возглавит ли Путин список «Единой России» на выборах

Президент РФ Владимир Путин не собирается возглавлять федеральный список кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что обсуждение этой темы не ведется.
«Нет. Вообще нет на повестке дня. Обсуждений на эту тему не ведется, решений не принималось», — сказал Песков.
Ранее источники URA.RU сообщили, что Путин может возглавить федеральный список кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму, чтобы поделиться своим рейтингом с партией. Косвенное подтверждение этому политтусовка нашла в выступлении президента на закрытой встрече с редакторами СМИ.
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