Кремль: возглавит ли Путин список «Единой России» на выборах

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, путин владимир на экране
Дмитрий Песков заявил, что вопроса со списком «Единой России» нет в повестке президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин не собирается возглавлять федеральный список кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что обсуждение этой темы не ведется.

«Нет. Вообще нет на повестке дня. Обсуждений на эту тему не ведется, решений не принималось», — сказал Песков.

Ранее источники URA.RU сообщили, что Путин может возглавить федеральный список кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму, чтобы поделиться своим рейтингом с партией. Косвенное подтверждение этому политтусовка нашла в выступлении президента на закрытой встрече с редакторами СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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