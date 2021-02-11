Источник: Путин может возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

Владимир Путин поделится своим рейтингом с «Единой Россией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. Как рассказал источник URA.RU, если глава государства примет такое решение, он во второй раз в истории поможет партии власти сохранить конституционное большинство в парламенте. Косвенное подтверждение планам президента услышали участники закрытой встречи с президентом.

Владимир Путин 10 февраля на закрытой встрече с редакторами ведущих СМИ дал понять, что у него большие планы на последние месяцы перед выборами, сообщает «Коммерсант»: «Президент рассказал о всех прелестях российской вакцины и о недостатках других… Так вот, он готов привиться… И что, может быть, сделает это в конце лета—начале осени, когда начнется активное время и ему придется много ездить». О других крупных мероприятиях в августе—сентябре, сопоставимых с выборами в Госдуму, неизвестно. Более того, важность выборов в Госдуму для президента уже подчеркивал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 8 февраля он сообщил журналистам, что эта тема «будет затронута в ходе послания» Путина Федеральному Собранию.

Дмитрий Песков рассказал, насколько для президента важны выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высокопоставленный инсайдер URA.RU на условиях анонимности подтвердил, что президент «рассматривает возможность возглавить федеральный список кандидатов ЕР». «Путин своим рейтингом поможет сохранить конституционное большинство [более 301 мандата] ЕР и полный контроль над Госдумой нового созыва, без каких-либо коалиций с другими партиями», — объяснил собеседник.

Источник в ЕР напомнил, что в то же время перед прошлыми выборами в Госдуму, зимой 2016 года, рейтинг партии составлял 47%. Сейчас, по данным ВЦИОМ, он колеблется в районе 30%. Рейтинг Путина та же социологическая служба оценивает в 66%. «Поэтому для партии крайне важно, чтобы президент возглавил ее список, поделившись своим рейтингом», — объяснил единоросс.

Президент в 2007 году единственный раз возглавлял списки ЕР на выборах в Госдуму. Тогда партия показала рекордный результат — 64,3%.

Политолог Олег Матвейчев (работал в администрации президента, входил в избирательный штаб Путина в 2018 году) говорит, что если президент возглавит список ЕР на нынешних выборах, то партия «безоговорочно преодолеет 50-процентный барьер», ее результат приблизится к 60% голосов.

«Когда полководец присутствует на поле и сам идет в бой, это вдохновляет войска. Если Путин возглавит список ЕР, то это будет большой поддержкой для партии, это знак большого доверия», — считает собеседник.

В «Единой России» надеются, что президент поможет партии сохранить конституционное большинство в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политконсультант Григорий Казанков (работает на выборах с 1989 года) не увидит сенсацию, если Путин поведет ЕР на выборы в Госдуму: «Партия считает, что Путин ее лидер. Если он возглавит список, то только это подтвердит. ЕР олицетворяет политический курс Путина, это партия власти. Он уже возглавлял ее список».

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента), напротив, называет такое решение «жестом отчаянья» для партии: «Обсуждение возможных лидеров списков идут от того, что непонятно, кого ставить. [Зампред Совбеза РФ] Медведев сейчас — непонятно кто. [Премьер Михаил] Мишустин — непонятно, какое он имеет отношение к ЕР. Рисковать президентом, класть его рейтинг на алтарь думской победы ЕР — это отчаянный ход. Нужно просчитать, не получится ли, что главный ресурс власти — персональный рейтинг президента — будет спален в огне этой очевидно уже непростой кампании».