Михаил Флягин (на фото справа) был назначен проректором по перспективному развитию и работе с регионом в сентябре 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Свердловской области требует уволить с поста проректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Михаила Флягина. Повод — нарушения квалификационных требований к должности замруководителя вуза. Представление в адрес ректора УГМУ Ольга Ковтун было направлено в конце января 2021 года (имеется в распоряжении URA.RU). По неофициальным данным, зарплата Флягина в вузе — от 200 до 500 тысяч рублей.

«Флягин М.А. стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не имеет. Флягин М. А. не соответствует квалификационным требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ к должности проректора образовательного учреждения <…>, а именно отсутствует стаж научно-педагогической работы <…> не менее 5 лет», — говорится в документе. В итоге прокуратура требует принять меры по устранению нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение.

Михаил Флягин был назначен проректором по перспективному развитию и работе с регионом в сентябре 2018 года. Позже срок трудового договора был продлен до августа 2021 года. До работы в вузе он с 2006 по 2012 год занимал пост советника главы администрации свердловского губернатора, с 2012 по 2016 год — замначальника контрольного управления губернатора Свердловской области.

По данным декларации о доходах, его доход в 2019 году составил 2,3 млн рублей (193 тысячи рублей в месяц). По данным источников URA.RU, его годовая премия в 2020 году составила 500 тысяч рублей. Уточнить заработок проректора и ситуацию с представлением прокуратуры в пресс-службе вуза на момент публикации не удалось. Там попросили время для подготовки ответа.