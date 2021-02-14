Фермеры массово избавляются от бизнеса в Курганской области

Курганские фермеры не хотят заниматься бизнесом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы фермерских хозяйств и сельхозкомпаний массово продают бизнес в Курганской области. Объявления выставлены на сайте Avito.

За максимальную цену более 87 млн рублей выставлен сельскохозяйственный комплекс в Половинском районе. «Реализуется как имущество банкрота. Выставлено на торги движимое и недвижимое имущество. Земельный участок площадью 332 500 кв. м.», — говорится в объявлении. Земли когда-то принадлежали колхозам «Спартак» и «Гигант».

За 3,9 млн рублей выставлено сельхозпредприятие (ЗАО) в Макушинском районе. Оно занимается выращиванием зерновых культур. «В стоимость входят: контора, магазин, нефтебаза, весовая, машинно-тракторная мастерская, гаражи для автомобилей и тракторов, 6 складов под хранение зерновых, 5 животноводческих ферм и т. д.», — указано на Avito.

Другие компании продаются в среднем за 3 млн рублей каждая. В Кетовском районе выставлена ферма. «На территории находятся кошары для содержания овец, коров, выгульная площадка. Полностью приспособлена для содержания овец», — сказано в объявлении.

В Варгашинском районе для покупки предложена ферма вместе с домами и баней. «На территории находятся два жилых дома. Один из них, 6×6 м, оборудован кондиционером, холодильником, электроконвекторами, дровяной печью, кухней, санузлом, водонагревателем, телевидением, интернетом. Есть возможность подключения газа», — указано в объявлении. В продаже также есть фермерское хозяйство для ведения животноводства в Белозерском районе.

Ранее агентство писало, что курганские предприниматели избавляются от бизнеса через Avito. На курганской вкладке сайта появились предложения о продаже обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Стоимость колеблется от 1 000 до 25 000 рублей. Так же бизнесмены в Кургане массово распродают магазины.