Бизнесмены в Кургане массово распродают магазины

Курганские предприниматели избавляются от активов в виде магазинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сайте с объявлениями размещено более 10 предложений о продаже магазинов в Кургане. Стоимость на сайте Avito колеблется от 150 тысяч до 37,7 млн рублей.

Самый дорогой магазин — по продаже запчастей и услуг сервиса — выставлен за 37,7 млн рублей. «Продам пункт замены масла на оживленной магистрали с большим автомобильным трафиком. В здании расположен сертифицированный пункт замены масла, магазин автозапчастей, стенд регулировки геометрии», — говорится в объявлении.

На продажу выставлены несколько магазинов одежды. Есть точки в торговом центре. «Продавать очень жаль, но нет времени заниматься (изменились жизненные обстоятельства). При правильном подходе за пару сезонов можно спокойно окупить его. Даже в период изоляции успешно работали на доставку, так как есть раскрученные страницы соцсетей», — написал предприниматель.

За 1,7 млн рублей продается продуктовый магазин на улице 9 мая. «Магазин работает более 10 лет. Возможность работать круглосуточно», — указал собственник. В числе продаваемых активов есть магазины цветов, разливных напитков, фурнитуры для изготовления мебели, хозтоваров. Основными причинами продажи указано отсутствие времени заниматься магазином.

Ранее агентство писало, что в Кургане на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей.