Курганские предприниматели избавляются от бизнеса через Avito

В Кургане появились предложения о продаже юрлиц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На курганской вкладке сайта с объявлениями Avito появились предложения о продаже обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Стоимость колеблется от 1 000 до 25 000 рублей.

Самая дешевая компания за 1000 рублей продается в Шадринске. «Не работало ни одного дня. Налогов или других долгов нет. Нулевая отчетность сдается регулярно. Имущества и работников нет. ООО открывалось для работы, но экономическая ситуация изменилась и необходимость стала не актуальна», — указано на Avito.

По другому объявлению, владелица ООО пояснила, что продает компанию в связи со сменой деятельности. Ей нельзя быть учредителем. Организация при этом кредитной истории и долгов не имеет. Занимается обслуживанием оргтехники. Стоимость четырехгодичного ООО составляет 5000 рублей.

Другой владелец выставил юридическое лицо за 15 тысяч рублей. «Дата создания — 2013 г. Обороты нулевые, счёт закрыт. При покупке требуется смена директора и адреса. Если хотите заняться бизнесом, но не хочется выглядеть фирмой-однодневкой ближайшие пару лет, то вам сюда», — говорится в объявлении.

Наиболее дорогой (за 25 000 рублей) выставлена компания, которая имеет лицензию на продажу алкоголя. Устав составляет 100 000 рублей.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане бизнесмены массово распродают магазины. На продажу также выставлена тюменская компания, которая работает в Кургане и занимается строительством дорог. В городе также на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Оборот организаций общественного питания в Курганской области за 10 месяцев 2020 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями.