Востоковед предсказал РФ обострение конфликта в Сирии из-за США

Ради роста влияния на Ближнем Востоке США будет провоцировать вооруженные обострения на сирийской земле путем «подпитки» боевиков. Об этом сообщил специалист по Ближнему Востоку Юрий Лямин.
«Ситуация там такая, что может вспыхнуть в любой момент, и американцы могут это легко использовать. Поэтому нельзя исключать нового витка противостояния с экстремистами уже этим летом или осенью», — рассказал Лямин в беседе с «Московским Комсомольцем». По его мнению, чтобы сделать работу российских сил в Сирии как можно более сложной, США также будет увеличивать американское военное присутствие и вводить санкции против российских военных.
Пентагон уже предложил новому президенту США Джо Байдену проводить более наступательную политику на Ближнем Востоке и в Африке. Глава североамериканского Центрального командования Кеннет Маккензи считает, что существует угроза потери контроля над ближневосточными нефтяными ресурсами. По его мнению, влиянию США на Ближний Восток мешает «российская угроза».
Ранее стало известно, что боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) готовят атаки в Сирии против правительственных войск и российских военных. В этом им помогут представители спецслужб США, Франции и Британии, сообщил журналистам инсайдер.
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