12 февраля 2021

РИА «Новости»: западные спецслужбы снабжают ИГ оружием в Сирии. Целью станут российские военные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, Сирия, карта сирия
Источник сообщил журналистам о сотрудничестве террористов в Сирии с западными спецслужбами Фото: depositphotos.com

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) готовят атаки в Сирии против правительственных войск и российских военных. В этом им помогут представители спецслужб США, Франции и Британии, сообщил журналистам инсайдер.

«В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к участию также привлекли полевых командиров ИГ», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. «Обсуждались вопросы активизации нападений на сирийские правительственные силы <…>, а также на места базирования российских военных в Сирии <…> В рамках достигнутых договоренностей <…> тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений», — цитирует издание своего собеседника.

По его словам, в настоящее время из Ирака и контролируемых курдами территорий за Ефратом в Сирию перебрасывают боевиков. Целями терактов станут объекты инфраструктуры, храмы, мечети и др. «приоритетными целями террористов, действующих по заказу западных спецслужб, объявлены находящиеся в Сирии российские военные», — резюмировал собеседник РИА «Новости».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...