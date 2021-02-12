Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) готовят атаки в Сирии против правительственных войск и российских военных. В этом им помогут представители спецслужб США, Франции и Британии, сообщил журналистам инсайдер.
«В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к участию также привлекли полевых командиров ИГ», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. «Обсуждались вопросы активизации нападений на сирийские правительственные силы <…>, а также на места базирования российских военных в Сирии <…> В рамках достигнутых договоренностей <…> тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений», — цитирует издание своего собеседника.
По его словам, в настоящее время из Ирака и контролируемых курдами территорий за Ефратом в Сирию перебрасывают боевиков. Целями терактов станут объекты инфраструктуры, храмы, мечети и др. «приоритетными целями террористов, действующих по заказу западных спецслужб, объявлены находящиеся в Сирии российские военные», — резюмировал собеседник РИА «Новости».
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