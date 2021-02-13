13 февраля 2021

В Гидрометцентре описали погоду в Москве стихами Пушкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрунзенская набережная. Москва, зима, крымский мост, храм христа спасителя, министерство обороны рф, москва-река
Синоптики пообещали Москве «замечательную» погоду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Москвы с понедельника ожидает морозная и солнечная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет уже замечательная, морозная. Уместным будет вспомнить Пушкина: „Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит“. Так будет в понедельник», — цитирует синоптика ТАСС. Он уточнил, что осадков в этот период не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел мощный снегопад. За трое суток в столице выпало 65% месячной нормы осадков. За прошлую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы, пишет телеканал 360. Из-за непогоды в аэропортах были задержаны более 90 авиарейсов. В залах ожидания находились сотни пассажиров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...