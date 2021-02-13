В Гидрометцентре описали погоду в Москве стихами Пушкина

Жителей Москвы с понедельника ожидает морозная и солнечная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода будет уже замечательная, морозная. Уместным будет вспомнить Пушкина: „Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит“. Так будет в понедельник», — цитирует синоптика ТАСС. Он уточнил, что осадков в этот период не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в Москве прошел мощный снегопад. За трое суток в столице выпало 65% месячной нормы осадков. За прошлую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы, пишет телеканал 360. Из-за непогоды в аэропортах были задержаны более 90 авиарейсов. В залах ожидания находились сотни пассажиров.
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