В аэропортах Москвы задержали более 90 рейсов из-за снегопада

Некоторые рейсы в Домодедово перенесены более чем на десять часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 90 авиарейсов задержано в Москве или прибыло с опозданием в связи продолжительным снегопадом. Такие данные приводятся на сервисе «Яндекс.Расписания».

«57 авиарейсов задержали, три отменили. В Шереметьево задерживается отправление 16 самолетов, во Внуково — 15», — пишет telegram-канал RT. Некоторые рейсы в Домодедово перенесены более чем на десять часов. В залах ожидания находятся сотни пассажиров, многие сидят на полу. Все кафе и рестораны полностью заполнены.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы в условиях снегопада работают в штатном режиме. «Во всех воздушных гаванях есть запасы реагентов, сотрудники оперативно расчищают взлётно-посадочные полосы», — приводит сообщение ведомства «Российская газета». Мощный снегопад в Москве начался 11 февраля и может продлиться до 14 февраля. В столицу за весь период снегопада выпало 65% месячной нормы осадков. За минувшую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы, пишет телеканал «360».

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