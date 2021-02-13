Пушков увидел новый шанс для Трампа после оправдания за импичмент

Оправдание бывшего президента США Дональда Трампа было ожидаемым, но эта история быстро забудется, когда появятся претензии к нынешнему президенту Джо Байдену. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале.
«Соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти: Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется, и у Трампа может появиться шанс на реванш», — считает он. Пушков также отметил, что история со штурмом Капитолия не помогла демократам.
Ранее Пушков сообщал, что в США происходит тоталитарная революция. Американская администрация пытается искоренить любое инакомыслие, навязать всем гражданам единую идею. Его слова приводит «Пятый канал».
Импичмент Дональду Трампу был объявлен после того, как его сторонники в начале января устроили беспорядки в Конгрессе США. Они прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание.
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