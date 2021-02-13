13 февраля 2021

Пушков увидел новый шанс для Трампа после оправдания за импичмент

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
У Трампа еще будет шанс снова появиться на политической сцене, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оправдание бывшего президента США Дональда Трампа было ожидаемым, но эта история быстро забудется, когда появятся претензии к нынешнему президенту Джо Байдену. Об этом сообщил сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале.

«Соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти: Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется, и у Трампа может появиться шанс на реванш», — считает он. Пушков также отметил, что история со штурмом Капитолия не помогла демократам.

Ранее Пушков сообщал, что в США происходит тоталитарная революция. Американская администрация пытается искоренить любое инакомыслие, навязать всем гражданам единую идею. Его слова приводит «Пятый канал».

Импичмент Дональду Трампу был объявлен после того, как его сторонники в начале января устроили беспорядки в Конгрессе США. Они прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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