06 января 2021

Сторонники Трампа штурмуют Конгресс, где подводят итоги выборов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Сторонники американского президента Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне Фото: depositphotos.com

Сотни сторонников президента США Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и пытаются захватить здание Конгресса США. Обе палаты парламента 6 января на совместном заседании собирались официально утвердить Джо Байдена на посту президента.

«В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса», — сообщает РИА Новости. Беспорядки начались 6 января во время марша Save America, его участники требуют пересмотра итогов президентских выборов.

Полиция применяет слезоточивый газ, эвакуирована библиотека Конгресса и офисное здание рядом. Толпа растет, полиция вызвала подкрепление. Несколько человек уже пострадали в стычках, уточняет издание.

Присутствовавший на митинге Дональд Трамп призвал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов. «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения», — заявил президент. По его словам, «демократы использовали пандемию, чтобы нарушить закон и лишить нас честных выборов».

Дополнено: протестующие ворвались в здание Конгресса США, пишет ТАСС. Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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