Сотни сторонников президента США Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и пытаются захватить здание Конгресса США. Обе палаты парламента 6 января на совместном заседании собирались официально утвердить Джо Байдена на посту президента.
«В Вашингтоне протестующие прорвались через ограждения около Капитолия и вошли в одно из зданий комплекса», — сообщает РИА Новости. Беспорядки начались 6 января во время марша Save America, его участники требуют пересмотра итогов президентских выборов.
Полиция применяет слезоточивый газ, эвакуирована библиотека Конгресса и офисное здание рядом. Толпа растет, полиция вызвала подкрепление. Несколько человек уже пострадали в стычках, уточняет издание.
Присутствовавший на митинге Дональд Трамп призвал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов. «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения», — заявил президент. По его словам, «демократы использовали пандемию, чтобы нарушить закон и лишить нас честных выборов».
Дополнено: протестующие ворвались в здание Конгресса США, пишет ТАСС. Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.
Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021
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