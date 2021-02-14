14 февраля 2021

«Коммерсант»: из Росгвардии уволились девять генералов

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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
Начальники ведомств службы были связаны с врио главы Дагестана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу несколько генералов Росгвардии ушли в отставку на фоне расследования уголовного дела экс-заместителя директора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Карьера Милейко была связана с именем бывшего первого замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, ставшего врио главы Дагестана, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росгвардии. По данным собеседников издания, Меликов определял кадровую политику службы. «В последние пару месяцев порядка десяти генералов, которых условно можно отнести к команде нынешнего врио главы Дагестана, написали рапорты об уходе», — передает издание.

Речь идет о главе главного оперативного управления генерал-лейтенанте Николае Косяченко, руководителе разведуправления генерал-лейтенанте Казимире Боташеве, начальнике главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанте Павле Бобкове. Были уволены главы главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков. Рапорт об уходе также написали руководитель департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковнике Александр Елин, начальники финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

По данным издания, в Росгвардии от комментариев по поводу увольнений отказались, отметив, что кадровые решения об увольнениях такого уровня принимает президент страны. Однако источники газеты в службе утверждают, что часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, а также сокращением генеральских должностей. По информации издания, часть уволенных генералов планируют связывать свою работу с Меликовым, устроившись на службу в государственные структуры или законодательные органы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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