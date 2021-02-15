В магазинах у дома подорожали масло, мука и гречка

Цены на эти товары выросли на 5,4 процента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Цены на продукты в несетевой торговле в прошлом году выросли на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка, сообщают в компании «Эвотор».

По данным индекса «Эвотора», за год — с января 2020 по январь 2021 года — цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%, передает РИА «Новости». «Наибольший вклад в рост индекса в прошлом году внесло растительное масло, которое в несетевой рознице подорожало на 47%», — уточняет издание.

Также увеличилась стоимость консервированных овощей и майонеза на 23% и 18% соответственно. Пшеничная мука и гречка выросли в цене на 17% и 14%. При этом минеральная вода подешевела на 2%.

По данным компании, индекс отражает особенности потребления в минимаркетах — это быстрые покупки нескольких товаров, часто — снеков. В число таких товаров входят крупы, макароны, мука, сыр, масло, молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия, вода, чай, кофе и напитки.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что в 2020 году мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырьё оказались самыми высокими за последние три года. В частности, резко подскочили цены на растительные масла и зерновые, передает «Национальная служба новостей». По данным Росстата, в 2020 году сахар стал лидером по росту цен на продукты в России. За год товар подорожал на 64,54%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 25,91%. Из-за этого государство решило регулировать на них цены, сообщает телеканал 360.