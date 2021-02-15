Производители продуктов попросили власти РФ не замораживать цены

Эксперты считают, что регулирование цен негативно влияет на потребительский рынок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Государственное регулирование цен может негативно отразиться на продовольственном рынке России, поэтому данную программу не следует расширять. С таким мнением выступила ассоциация участников потребительского рынка «Межотраслевой экспертный совет».

Письмо с такой оценкой направлено главам Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и ФАС России. «Серьезную обеспокоенность у нас сейчас вызывает перспектива расширения государственного регулирования цен после принятия мер, введенных в декабре 2020 года, на другие категории продуктов питания», — приводит содержание письма ТАСС.

По данным экспертов, заморозка цен дала кратковременный эффект их видимой стабилизации, но вызвала существенную напряженность на продовольственном рынке. Вместо этого авторы инициативы предлагают властям стимулировать инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышленность, что будет способствовать увеличению объема производства.

Как отмечает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, ценообразование значительной части производимой в стране продукции происходит по результатам глобальной биржевой торговли, поэтому не нужно вмешиваться в этот процесс. «Так недалеко дойти и до советской распределительной системы», — подчеркнул он.

В конце прошлого года правительство России утвердило новые правила регулирования цен на социально значимые продукты, передает телеканал 360. Кабмин может влиять на розничные цены на мясо, мороженую рыбу, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, вермишель и другие продукты. Всего в списке 24 товара. Решение по заморозке цен на некоторые продукты было принято после того, как на эту проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин, уточняет портал «Дни.ру».