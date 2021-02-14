Курганскую поликлинику ждет ремонт по заниженной цене

На капремонт поликлиники в Шатрово выделили меньше денег, чем требуется по смете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На капремонт здания поликлиники и стационара в селе Шатрово Курганской области планируют потратить не более 10 млн рублей. При этом сметная стоимость работ выше — почти 10,5 млн рублей. Такие данные содержатся в документации на портале госзакупок. Сейчас закупка приостановлена из-за жалобы в УФАС.

«Сметная стоимость работ 10 471 844,00 рублей. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) принимается в пределах согласованных выделенных лимитов в размере 10 000 000,00 рублей», — отмечается в документации закупки.

С жалобой на заниженную цену в УФАС обратилась тюменская компания «Строительный Альянс». «Общество считает, что НМЦК занижена намеренно», — отмечается в тексте жалобы, опубликованной на портале госзакупок. Также заявитель отмечает, что НМЦК рассчитывалась без учета инфляции. Он просит УФАС провести детальную проверку законности назначения заниженной цены контракта.

Помимо этого, в жалобе отмечается, что проект предусматривает лишь частичный ремонт вентиляции здания. «По мнению общества, производить капитальный ремонт вентиляции частично крайне нецелесообразно», — указывает заявитель. Он пояснил, что после монтажа вентиляционной установки ее не получится даже проверить на работоспособность: «Она не будет подключаться к общим сетям, так как их нет».

«Приостановить в части подписания контракта осуществление закупки», — говорится в решении УФАС. Доводы «Строительного Альянса» ведомство рассмотрит на комиссии 17 февраля. Вместе с тем, итоги аукциона уже подведены. Капремонт должны поручить тюменской компании «Сторйинвест» — единственному участнику торгов. Дозвониться до руководства компании по телефону, указанному в открытых источниках, URA.RU не удалось.