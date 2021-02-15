В Кремле ответили Илону Маску на идею поговорить с Путиным

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков пообещал рассмотреть предложение Илона Маска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремль рассмотрят идею основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«В целом, это, безусловно, очень интересное предложение, но нужно понять, что имеется ввиду, что предлагается. Поэтому как-то проверим и потом уже будем реагировать», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что Владимир Путин не пользуется соцсетями лично и не занимается их ведением.

Миллиардер Илон Маск ранее пригласил Владимира Путина на разговор в новом мессенджере Clubhouse. Свое предложение он опубликовал в соцсети Twitter. По словам Маска, для него было бы большой честью переговорить с российским лидером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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