Челябинским экс-депутатом занялись коллекторы

Константин Толкачев выясняет, откуда в его судебном деле взялись коллекторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К банкротству экс-депутата заксобрания Челябинской области Константина Толкачева подключились коллекторы. С иском о включении в число кредиторов обратилось ООО «Чайка». 99% долей в этой компании принадлежит коллекторскому агентству «Актив Групп», которое специализируется на взыскании долгов.

«Назначить судебное заседание на 23 марта», — говорится в решении суда. Сумма иска составляет 2 миллиона 287 тысяч рублей. Дата рассмотрения иска в Арбитражном суде региона назначена на 23 марта.

Сам Толкачев заявил, что не знает, что это за компания и кто за ними стоит. «Мы готовим заявление в полицию, чтобы узнать, что это за люди. Скорее всего, это аферисты, и их вскоре удалят из данного дела», — пояснил URA.RU Толкачев. Связаться с компанией «Чайка» не удалось.

Ранее Толкачев был признан банкротом. В его отношении введена процедура реструктуризации долгов. Сам Толкачев пытался неоднократно оспорить решения суда, но ему было отказано.

Параллельно в Копейском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении Толкачева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Сам экс-депутат Толкачев связывает претензии силовиков с конфликтом своего партнера Марка Широких за собственность «Комбината строительных материалов и изделий» КСМИ и вины не признает. Уголовное преследование помешало Толкачеву избраться в новый состав ЗСО.