У челябинского депутата забирают все деньги и недвижимость

С Константина Толкачева через суд взыскивают долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий ООО ПО «Комбинат строительных материалов и изделий» (КСМИ) Сергей Сергеев обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о банкротстве депутата заксобрания региона Константина Толкачева из-за долга в 4,3 млн рублей. Разбирательство назначено на 24 сентября, говорится в материалах суда.

«КСМИ в лице конкурсного управляющего Сергеева обратилось с заявлением, в котором просит признать Толкачева несостоятельным (банкротом), ввести реструктуризацию его имущества; признать обоснованной и подлежащей включению в реестр требований кредиторов долга в 4,3 млн рублей», — говорится в материалах дела.

Сергеев не ответил на звонок. Толкачев заявил URA.RU, что в Арбитражный суд направлено мировое соглашение об удовлетворении требований всех кредиторов КСМИ. «Теперь Арбитражный суд области должен утвердить мировое соглашение, и все требования кредиторов будут удовлетворены. Не понимаю, зачем торопится Сергеев. Я никогда не был должен КСМИ», — сказал он.

Депутата судят в Копейске по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, якобы совершенных его ООО ПСМО «Пирамида». Толкачев связывает претензии силовиков с конфликтом своего партнера Марка Широких за собственность «Комбината строительных материалов и изделий».

Из-за уголовных дел Толкачев отказался баллотироваться в ЗСО нового созыва от «Единой России», чтобы «не бросать тень на партию». Но подписи в поддержку его участия в выборах в качестве самовыдвиженца признаны недостоверными. Силовики проводят проверку на предмет фальсификации избирательных документов.