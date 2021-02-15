Фракции Госдумы подготовили вопросы Путину

Фракции Госдумы подготовили списки вопросов, которые они хотели бы обсудить на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 17 февраля. Об этом журналистам рассказали представители парламентских партий.
«Индексация пенсий работающим пенсионерам, недопустимость перевода образования в онлайн-формат, развитие экономики и защита суверенитета России от „цветных революций“. <…> таковы основные темы, которые хотят затронуть руководители парламентских фракций», — пишет газета «Известия». «Единая Россия» собирается затронуть проблему вмешательства других стран в дела РФ, рассказал изданию первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Для КПРФ приоритетными станут вопросы развития экономики и сельского хозяйства, отметил Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. ЛДПР и «Справедливая Россия» собирается обсудить социальные проблемы, рассказали зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Встреча с президентом пройдет в формате консультации перед посланием Путина Федеральному собранию. В последний раз парламентарии общались с главой государства в начале октября.
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