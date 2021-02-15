Производители хотят повысить цены на колбасу в РФ

Мясопереработчики просят российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15%, что приведет к повышению цен на прилавках магазинов. Об этом сообщил журналистам Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артем Кудимов.
«В 2021 году могут вырасти цены и на говядину — в пределах 15% год к году, — в том числе из-за увеличения себестоимости. Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — приводит слова Кудимова «Коммерсант». В сети магазинов «Лента» изданию сообщили, что поставщики мясопродукции просят увеличить закупочные цены на 10%, ссылаясь на увеличение стоимости сырья.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что ритейлеры не станут повышать цены на мясопродукты, ведь на рынке действует более тысячи мясопереработчиков, то есть конкуренция наблюдается высокая. В Минсельхозе РФ изданию сообщили, что, из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы на рынке упали, так что причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.
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