16 апреля 2021

Экс-министр экономики России раскрыл, куда лучше вложить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ, предупредил он Фото:
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Отзывы лицензий у банков

Тем, кто не рассматривает банковские депозиты в качестве надежного инструмента, лучше вложить деньги в рынок ценных бумаг и акции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал экономист и бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

16 апреля Центробанк отозвал лицензии сразу у двух банков — екатеринбургской кредитной организации «Нейва» и московского «Интерпромбанка». В результате оставшиеся без средств вкладчики отправились штурмовать отделения.

«Рынок ценных бумаг — надежный инструмент для этого, и можно получить неплохие результаты. В последние месяцы был большой переток клиентов из банков на фондовый рынок, брокерские компании или в те же банки, но в качестве брокера на рынке ценных бумаг. Также можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ [облигации федерального займа] — прирост составит более 7% годовых. Облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8-9%», — рассказал Нечаев агентству.

Однако специалист предупредил, что спекулировать на акциях или курсе валют сложнее, чем покупать ОФЗ. «Этим надо заниматься регулярно, профессионально. Хотя многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше, чем-то, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Начинать можно с небольших сумм, в отличие от вложений в недвижимость», — объяснил Андрей Нечаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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