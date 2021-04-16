В Кремле объяснили, почему Турция закрыта для россиян

Дмитрий Песков подчеркнул, что приостановка авиасообщения с Турцией связана исключительно с эпидемиологической обстановкой в этой стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Приостановка полетов российских пассажирских авиакомпаний в Турцию не связана с развитием двусторонних отношений между странами. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с въездом для туристов никак не связана с двусторонними отношениями, она связана с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции. Турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе к своим гражданам», — заявил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что отношения между Турцией и России развиваются.

Что касается переговоров турецкого лидера Реджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского, то это лишь двусторонние отношения двух государств, отметил Песков. «Их заявление по Крыму относится к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с украинской стороной», — сказал представитель Кремля. Он выразил надежду, что РФ переубедит турецкую сторону, что их нынешняя позиция неверная в отношении Крыма.

12 апреля российский оперштаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию с 15 апреля по 1 июня. За несколько дней до этого Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский провели переговоры в Стамбуле, сообщает телеканал 360. На встрече турецкий лидер высказался о ситуации в Донбассе и заявил, что считает Крым украинской территорией, пишет RT.