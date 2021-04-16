Суд арестовал начальника тюменского управления ГИБДД Александра Селюнина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени постановил арестовать начальника регионального управления ГИБДД Александра Селюнина на 2 месяца. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Тюменской области. Селюнин был задержан 15 апреля по подозрению в коррупции. Как предполагает следствие, высокопоставленный силовик занимался торговлей водительскими удостоверениями.

«Ленинским районным судом города Тюмени рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Там уточнили, что посредник Селюнина, через которого он получал деньги, также на время следствия помещен в СИЗО. Его имя по-прежнему не разглашается. По версии следствия, глава тюменской Госавтоинспекции за деньги «помогал» обратившимся к нему людям получить права на управление автомобилем без фактической сдачи экзаменов. Против него и его посредника были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере) и ч.2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Ранее URA.RU писало о том, что Селюнин попал в поле зрения оперативников в рамках расследования уголовного дела в отношении его подчиненного, начальника одного из отделов ГИБДД Михаила Жигалкина, которого обвинили в коррупции. Исполняющим обязанности руководителя тюменской Госавтоинспекции назначен начальник отдела организации ДПС и исполнения административного законодательства Андрей Миллер.