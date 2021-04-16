16 апреля 2021

Медведев сделал замечание молодым единороссам перед выборами

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев призвал молодых политиков соблюдать баланс в коммуникациях с избирателями Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев призвал молодых однопартийцев не злоупотреблять разговорным языком в общении с избирателями. Он посоветовал начинающим политикам найти правильный баланс в коммуникациях.

«Нужно понимать: есть вещи, по которым надо говорить на профессиональном языке. Вы не сможете написать закон, неважно какого уровня — региональный или тем более федеральный, используя бытовой язык», — цитирует Медведева ТАСС. Председатель партии, что помимо знания бытового, молодежного языка, политик должен разбираться в профессиональной этике. Современный язык общения изменился, подчеркнул Медведев, но надо использовать его лучшие образцы и призвал к балансу в этом вопросе.

Ранее Дмитрий Медведев получил новую должность. Так, президент РФ Владимир Путин назначил его своим заместителем в совете по науке и образованию. Также Медведев поддержал идею предусмотреть компенсацию затрат на интернет для малоимущих семей, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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