Медведев сделал замечание молодым единороссам перед выборами

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев призвал молодых однопартийцев не злоупотреблять разговорным языком в общении с избирателями. Он посоветовал начинающим политикам найти правильный баланс в коммуникациях.
«Нужно понимать: есть вещи, по которым надо говорить на профессиональном языке. Вы не сможете написать закон, неважно какого уровня — региональный или тем более федеральный, используя бытовой язык», — цитирует Медведева ТАСС. Председатель партии, что помимо знания бытового, молодежного языка, политик должен разбираться в профессиональной этике. Современный язык общения изменился, подчеркнул Медведев, но надо использовать его лучшие образцы и призвал к балансу в этом вопросе.
Ранее Дмитрий Медведев получил новую должность. Так, президент РФ Владимир Путин назначил его своим заместителем в совете по науке и образованию. Также Медведев поддержал идею предусмотреть компенсацию затрат на интернет для малоимущих семей, пишет телеканал 360.
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