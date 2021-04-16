В Кунгуре могут объявить пересчет голосов по одному округу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Справедливая Россия» собирается отсудить один мандат в думе Кунгура (Пермский край) у КПРФ, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Кандидат от КПРФ Денис Столярчук опередил кандидата от СР на выборах 11 апреля всего на два голоса, но это обеспечило ему победу.

«Эсеры собираются идти в суд. Они хотят провести пересчет голосов и таким образом забрать мандат у коммунистов», — рассказал URA.RU инсайдер. Столярчук 11 апреля получил 188 голосов, а Натаров — 186. Еще два кандидата, ставшие депутатами в трехмандатном округе, получили суммарно более трех тысяч голосов.

В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова пояснила, что окончательное решение по поводу обращения в суд будет принимать кандидат. «В случае принятия такого решения региональное отделение „Справедливой России“ всегда оказывает кандидату юридическую помощь и необходимое содействие», — сказала она.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила URA.RU, что полностью согласна с итогами выборов, считает, что подсчет голосов в Кунгуре прошел корректно. В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края воздержались от комментариев, пояснив, что это обычное желание проигравшей стороны, когда отрыв от победителя незначителен. «О планах подать какие-то иски нам ничего неизвестно», — добавили там.

URA.RU рассказывало, что выборы в думу Кунгура прошли 9—11 апреля. Большую часть мандатов получили кандидаты от «Единой России». Также от одного до двух мандатов получили представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Яблока» и самовыдвиженец.