16 апреля 2021
15 апреля 2021

Итоги выборов в Кунгуре собираются оспорить в суде. СР идет против КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы 2020
В Кунгуре могут объявить пересчет голосов по одному округу Фото:

«Справедливая Россия» собирается отсудить один мандат в думе Кунгура (Пермский край) у КПРФ, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Кандидат от КПРФ Денис Столярчук опередил кандидата от СР на выборах 11 апреля всего на два голоса, но это обеспечило ему победу.

«Эсеры собираются идти в суд. Они хотят провести пересчет голосов и таким образом забрать мандат у коммунистов», — рассказал URA.RU инсайдер. Столярчук 11 апреля получил 188 голосов, а Натаров — 186. Еще два кандидата, ставшие депутатами в трехмандатном округе, получили суммарно более трех тысяч голосов.

В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова пояснила, что окончательное решение по поводу обращения в суд будет принимать кандидат. «В случае принятия такого решения региональное отделение „Справедливой России“ всегда оказывает кандидату юридическую помощь и необходимое содействие», — сказала она.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила URA.RU, что полностью согласна с итогами выборов, считает, что подсчет голосов в Кунгуре прошел корректно. В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края воздержались от комментариев, пояснив, что это обычное желание проигравшей стороны, когда отрыв от победителя незначителен. «О планах подать какие-то иски нам ничего неизвестно», — добавили там.

URA.RU рассказывало, что выборы в думу Кунгура прошли 9—11 апреля. Большую часть мандатов получили кандидаты от «Единой России». Также от одного до двух мандатов получили представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Яблока» и самовыдвиженец.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...