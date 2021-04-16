Военные США замечены в Донбассе

Разведка ЛНР сообщает о прибытии трех военных инструкторов из США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Американские военные инструкторы прибыли в Луганскую область в зону Операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сводках разведки Народной милиции ЛНР.

«Разведкой установлено, что на полигон ВСУ в Дмитровке (Луганская область) прибыли три инструктора из США. Среди них два специалиста по снайперскому делу и один по минно-взрывному», — говорится в сообщении telegram-канале WarGonzo журналиста Семена Пегова. По данным разведки, специалисты пробудут в зоне ООС до 20 апреля.

Также на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что в Киевской области начала работу группа инструкторов из США, обучающая украинских офицеров методике управления боевыми действиями по стандартам НАТО. Он добавил, что в Одесскую область прибыли пять канадских офицеров для организации проведения учений по боевому сглаживанию ротно-батальонного звена.

Ранее на линии соприкосновения в Донбассе сообщали о том, что были замечены военные армии Польши. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что если Украина вступит в НАТО, это приведет к масштабной эскалации на юго-востоке страны и ударит по государственности, пишет телеканал 360. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, сообщает RT.