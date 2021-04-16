Жанная Рябцева подала документы для участия в праймериз пресс-служба регионального отделения ЕР

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сопредседатель свердловского штаба ОНФ Жанна Рябцева подала документы на праймериз «Единой России». Как сообщили URA.RU в свердловском исполкоме ЕР, она намерена выдвигаться в Госдуму РФ по региональному партсписку.

«Жанна Рябцева подала документы на предварительное голосование. В Госдуму по списку», — рассказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. «Основная цель: добавить конкурентности и открытости праймериз, а также представить наше президентское движение. Желаю достичь хороших результатов и моим коллегам — активистам ОНФ, которые намерены участвовать в праймериз», — прокомментировала свою цель Рябцева.

Ранее источники URA.RU утверждали, что она займет третье место в региональном списке ЕР на выборах в Госдуму после губернатора Евгения Куйвашева и соавтора поправок в Конституцию Павла Крашенинникова. Первоначально третье место готовили для Героя России летчика Дамира Юсупова, но он отказался от участия в кампании.

Кроме Рябцевой документы сегодня подали замгубернатора Азат Салихов и действующие депутаты свердловского заксобрания Валентин Лаппо и Виктор Маслаков. Они намерены получить мандаты в новом созыве областного парламента.