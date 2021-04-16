Замгубернатора Азат Салихов подал документы на праймериз ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, курирующий связи с силовиками, выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в областное заксобрание. Как сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии, он лично подал документы.

Ранее собеседники агентства называли его одним из возможных претендентов на пост спикера. «Азат Салихов подал документы на предварительное голосование в Заксобрание Свердловской области по Красноуфимской терргруппе», — рассказал замглавы исполкома — начальник пресс-службы Максим Бестфатер. Ранее Красноуфимскую терргруппу в заксобрании представлял скоропостижно скончавшийся в начале 2021 года Владимир Терешков.

«Решение принято по итогу работы на этой территории вот уже на протяжении 8-9 лет. Дело в том, что все эти годы мы тесно работали с администрациями муниципальных образований, входящих в территориальную группу, обеспечивая кураторство по вопросам социально-экономического положения муниципалитетов. Когда видишь, как преображаются города, радуются люди, хочется сделать еще больше для их комфортной жизни. И не только для Красноуфимска и района, но и для других муниципалитетов (Ачит, Арти, Михайловск и т. д.)», — прокомментировал выдвижение Азат Салихов в беседе с URA.RU.

Инсайдеры URA.RU называли Салихова одним из кураторов формирования нового созыва областного парламента. Считается, что он может возглавить заксобрание в новом созыве. В то же время, опытные свердловские аппаратчики утверждают, что Москва, как правило, не согласовывает на пост спикера человека, не имевшего опыта депутатской работы. Таким образом, по их словам, Салихову достанется пост вице-спикера «с расширенными полномочиями». Основное руководство останется за нынешним председателем парламента Людмилой Бабушкиной, а через 5 лет она уступит кресло Салихову, предполагают инсайдеры.

Людмила Бабушкина отказалась комментировать эти слухи. «Не ищите черную кошку в темной комнате», — пошутила спикер.