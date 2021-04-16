Политолог предупредил о хитрости Лукашенко против Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может использовать идею интеграции между республикой и Россией в своих интересах, чтобы сохранить власть. Если это случится, то в Белоруссии могут начаться серьезные антироссийские настроения в обществе, что подорвет российские планы по сохранению дружеских отношений со страной. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.
«Я считаю, что дорожные карты [интеграции] должны быть обнародованы правительствами двух стран и представлены широкой общественности на рассмотрении, чтобы не было никаких упреков не со стороны белорусского общества, не со стороны российского, в адрес правительств. Учитывая, что Лукашенко недоговороспособный, не легитимный в белорусском обществе, я хотел бы руководство России предупредить о том, что любые попытки угрозы белорусскому суверенитету могут привести к тяжелым последствиям в белорусском обществе», — сказал Болкунец в разговоре с URA.RU.
Подписанные Лукашенко дорожные карты по интеграции не должны давать ему гарантии пожизненного президентства, подчеркнул политолог. «Если какие-то карты, которые Лукашенко будет подписывать, или его министры, они будут направлены на сохранение Лукашенко у власти, то, естественно, авторитет России будет настолько подорван, что может спровоцировать и антироссийские настроения в Белоруссии», — отметил Болкунец.
В беседе с URA.RU доцент МГИМО МИДа России Кирилл Коктыш выразил уверенность, что интеграция приведет лишь к дружбе между странами. «Это может привести к экономическому развитию. Снижение барьеров и барьерности в общем экономическом пространстве», — объяснил собеседник агентства.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Минске. На ней российский премьер предложил объединить налоговые системы стран.
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