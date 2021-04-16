Мишустин предложил объединить налоговые системы России и Беларуси

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединить налоговые системы стран. Это произошло во время официального визита российского премьера в Минск.
«Необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы», — приводит слова Мишустина РИА «Новости». Он отметил, что данная мера должна быть выгодна всем, а «не быть каким-то поглощением». Также премьер РФ похвалил налоговую службу республики.
На этой же встрече Лукашенко сообщил о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в апреле. Событие запланировано на следующий день после послания главы РФ к Федеральному собранию. Детали повестки президент Белоруссии не раскрыл, передает телеканал 360.
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