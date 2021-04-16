16 апреля 2021

Мишустин предложил объединить налоговые системы России и Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин похвалил налоговиков в Белоруссии Фото:

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко объединить налоговые системы стран. Это произошло во время официального визита российского премьера в Минск.

«Необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы», — приводит слова Мишустина РИА «Новости». Он отметил, что данная мера должна быть выгодна всем, а «не быть каким-то поглощением». Также премьер РФ похвалил налоговую службу республики.

На этой же встрече Лукашенко сообщил о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в апреле. Событие запланировано на следующий день после послания главы РФ к Федеральному собранию. Детали повестки президент Белоруссии не раскрыл, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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