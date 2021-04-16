Украина требует больше военных инструкторов из США

Украина попросила у США увеличить контингент американских инструкторов, которые занимаются обучение украинских военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с временным поверенным в делах США Кристиной Квин.
«Это интересно и полезно для наших военных. Уверен, что это даст очередной толчок развитию наших вооруженных сил», — приводит слова Шмыгаля ТАСС. Он добавил, что Киеву хотелось бы, что американские инструкторы находились не только в Яворовском полигоне во Львовской области, но и других военных лагерях страны.
В ответ на это Кристина Квин допустила увеличение американского военного контингента в Украине, если в этом будет необходимость. По ее словам, сейчас на территории страны находятся 160 военнослужащих на постоянной основе.
Ранее разведка Народной милиции ЛНР сообщала, что американские военные инструкторы прибыли в Луганскую область в зону Операции Объединенных сил (ООС). Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить вооруженный конфликт в Донбассе для Украины является вступление в НАТО, пишет RT.
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