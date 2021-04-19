Свердловский губернатор увеличил свои доходы

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Собрание СОСПП в Синара-центре. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев заработал на полмиллиона больше, чем в 2019 году Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах в 2020 году — документ опубликован на официальном сайте главы региона. Глава региона заработал 6,3 млн рублей — на полмиллиона больше, чем в 2019.

В 2019 году доход губернатора составил 5,8 млн рублей. Он владеет квартирой в 144 кв. метра и — в равных долях с супругой и ребенком — третью квартиры в 131,7 кв. метра. Жена главы Свердловской области задекларировала 5,3 млн рублей дохода против 11,5 млн рублей в 2019 году. Ей принадлежит еще одна квартира площадью в 118,7 кв. метра и три нежилых помещения, а также легковой автомобиль Toyota RAV 4. У Евгения Куйвашева транспортных средств в собственности нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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