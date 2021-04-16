Шестнадцать депутатов Госдумы отчитались о домах за границей

У 16 депутатов Госдумы в собственности есть недвижимость за рубежом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. У 16 депутатов, а также их жен и супругов в собственности имеются квартиры, жилые дома и земельные участки в Испании, Италии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, Франции и на Кипре.

«Пономарев Аркадий Николаевич, член комитетa Государственной Думы (член комитета по аграрным вопросам от фракции „Единая Россия“, — прим.ред.), 3 квартиры в Испании, 151-178 кв.метров», — приводит данные официальный портал Госдумы. Также недвижимость в этой стране у единороссов: члена комитет по контролю и регламенту, уроженца Челябинска Андрея Барышева, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затулина, у члена комитет по развитию гражданского общества Александра Брыксина, жилой дом у зампредседателя комитет по делам СНГ Умахана Умаханова и у жены первого заместителя председателя комитета по экологии Николая Валуева. Две квартиры в Испании у супруги члена комитет по аграрным вопросам от «Справедливой России» Вадима Белоусова, земельный участок (1000 кв.м) и дом у однопартийца, председателя комитетa по делам национальностей Валерия Газзаева.

Две квартиры в Болгарии в собственности у супруги члена комитет по образованию от КПРФ Михаила Берулава, одна в семье первого заместителя председателя комитета по международным делам от «Единой России» Юрия Олейникова. В Латвии — одна квартира у однопартийца, члена комитет по труду и делам ветеранов от единороссов Татьяны Кривенко и две у члена комитета по охране здоровья Владислава Третьяка. Во Франции имеет земельный участок (7800 кв.м) и дом супруга члена комитета по экономической политике от «Единой России» Андрея Голушко.

В Великобритании в собственности у члена комитета по аграрным вопросам от КПРФ Владимира Блоцкого территория (1050 кв.м) и строение. Две квартиры — в Швейцарии и на Кипре, — у супруги первого заместителя председателя комитета по экономической политике от «Справедливой России», уроженца Копейска Валерия Гартунга. У депутата «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова — хутор в Финляндии (½ общей долевой собственности, 6809 кв.м), а так же на жену зарегистрирован жилой дом в Италии.

Во втором чтении Госдума приняла законопроект, в котором госслужащим, а также военным запретили иметь иностранное гражданство и вид на жительство. При этом, по данным « Утро.ру », в России планирует ввести «золотые паспорта». Чтобы иностранцы смогли быстрее получить вид на жительство.