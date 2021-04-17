Жириновский назвал победителя войны в Донбассе

На итоги войны повлияли США, сказал депутат Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия выиграла войну в Донбассе. По его словам, президент США Джозеф Байден отказался поддерживать Украину, развернув свои корабли в Черном море.

«Его [Байдена] рука не потянулась к кнопке о начале ядерной войны. Этот человек стал как миротворец. Он же позвонил Путину. Он, а не Путин ему. То есть Америка сдалась. (…). Будем говорить о нашей победе. Россия выиграла, Россия победитель», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Лидер ЛДПР уверен, что Америка не хочет воевать.

Однако первый премьер-министр непризнанной ДНР Александр Бородай не согласен с позицией Жириновского. В разговоре с URA.RU он объяснил, что не стоит делать преждевременных выводов. «На мой взгляд, очевидно, что никакую войну мы пока не выиграли. То, что она предстоит — это тоже очевидно. Война может не случиться в ближайшее время, однако проблема не решена, Украина по прежнему остается оружием в руках США, которое направлено на Россию», — сказал Бородай. При этом он уверен, что в будущем Донбасс станет частью России.