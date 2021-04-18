В ВОЗ предупредили о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

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ВОЗ выражает озабоченность ростом заболеваемости и смертности из-за COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает тревожной динамику распространения COVID в мире. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На 12 апреля в мире зарегистрировано 135 646 617 случаев и 2 930 732 смертей. Наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. Это тревожные тенденции, мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — сказала Вуйнович ТАСС.

ВОЗ рекомендует по-прежнему соблюдать меры предосторожности, особенно при поездках. Особое внимание Вуйнович уделила проблеме возникновения новых штаммов коронавируса. ВОЗ также советует странам корректировать введенные ограничения в зависимости от динамики заболеваемости.

Ранее Вуйнович уже говорила о риске новых штаммов коронавируса. По словам эксперта, ввоз в Россию новых вариаций может серьезно усложнить ситуацию в стране. Также ВОЗ предупреждает о риске возникновения других пандемий, в том числе из-за роста населения Земли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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