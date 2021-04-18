Экс-президент Эстонии требует запретить россиянам въезд в ЕС

Гражданам России нужно запретить въезд в Евросоюз. С таким заявлением выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
«Необходим временный запрет на все визиты из России. До вторжения в Крым эти люди требовали безвизового режима с ЕС. Надо заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье», — написал Ильвес в Twitter.
Ильвес согласился, что такая мера ударит по обычным россиянам. Однако, по его мнению, на кону стоит безопасность Европы, из-за чего ввести такую меру необходимо.
Ранее выдавать визы россиянам перестало консульство США в Екатеринбурге. Теперь получить визу в Америку можно только в Москве.
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