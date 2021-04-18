Экс-президент Эстонии требует запретить россиянам въезд в ЕС

Запрет для россиян на въезд в ЕС должен быть временным, отметил Хендрик Ильвес Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гражданам России нужно запретить въезд в Евросоюз. С таким заявлением выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

«Необходим временный запрет на все визиты из России. До вторжения в Крым эти люди требовали безвизового режима с ЕС. Надо заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье», — написал Ильвес в Twitter.

Ильвес согласился, что такая мера ударит по обычным россиянам. Однако, по его мнению, на кону стоит безопасность Европы, из-за чего ввести такую меру необходимо.

Ранее выдавать визы россиянам перестало консульство США в Екатеринбурге. Теперь получить визу в Америку можно только в Москве.