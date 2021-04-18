В АТОР раскрыли, какие страны безопасны для путешествий

Главный критерий для выбора страны — число заболевших Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях закрытия сообщения с Турцией из-за ухудшения эпидситуации безопасными странами для путешествий остаются те, где за последние 14 дней зафиксировано менее 40 заболевших на 100 тысяч населения. Об этом URA.RU сообщил советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Критерии определения очень простые: если в стране больше 40 человек болеет за последние 14 дней на 100 000 населения. С учетом развития ситуации принимается решение о закрытии. Сейчас открыта 31 страна мира», — сообщил Горин.

В данной ситуации каждому путешественнику нужно принимать самостоятельное решение, куда отправиться на отдых, считает генеральный директор Клуба защиты прав туриста, зампредседателя общественного совета в Ростуризме Дмитрий Давыденко. «У нас выбор стран, куда можно полететь, очень небольшой. И сейчас каждому нужно оценивать свои риски и принимать решение», — рассказал он URA.RU.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России приостановил полеты российских авиакомпаний в Турцию. Перелеты будут недоступны с 15 апреля по 1 июня, пишет « Царьград ».